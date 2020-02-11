Курникова подарила Иглесиасу третьего ребенка

Российская теннисистка Анна Курникова подарила певцу Энрике Иглесиасу третьего ребенка. Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN сообщил брат музыканта.

«Я еще раз стал дядей. У Энрике родился третий ребенок. Мой брат очень счастлив. Мальчик или девочка? Это секрет», — заявил счастливый дядя Хулио Иглесиас-младший.

Возлюбленные долго держали беременность в секрете. О том, что Анна вновь станет мамой стало известно лишь несколько недель назад от испанских СМИ. Как сообщал ранее 5-tv.ru, поводом стали опубликованные фотографии, где прославленная теннисистка прогуливается в обтягивающих лосинах и свободной куртке. В объектив папарацци попал и сильно округливший живот знаменитости.

Анна и Энрике вместе уже 18 лет. Многие предполагают, что они уже давно женаты, но официального подтверждения этому нет. У пары подрастают также двухлетние Люси и Николас. В 2017 году рождение двойняшек стало полной неожиданностью для всех. Уж, сколько раз таблоиды разводили влюбленных. Однако, они продолжают быть вместе и искреннее счастливы. А в связи с тем, что они ведут достаточно закрытый образ жизни, то редкие кадры из семейного архива, которые они публикуют в Instagram, сразу же вызывают шквал интереса и миллионы просмотров.