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Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

, 14:51 | Мия Субботина 161

Ранее испанские СМИ подтвердили информацию о том, что модель подарит певцу третьего ребенка.

Фото: 24tv.ua

Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями. Журналисты даже назвали примерную дату родов — март 2020 года. Однако звездная пара пока не комментирует эти сообщения.

Недавно в сети появились доказательства того, что 38-летняя теннисистка действительно находится на последних месяцах беременности. Испанский журнал HOLA! поместил на обложку своего нового номера эксклюзивный кадр, сделанный во время морской прогулки пары в Майами. Округлившийся живот Анны виден под объемной синей курткой.

 
 
 
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У пары уже есть двое детей — близнецы Люси и Николас, которые появились на свет в декабре 2017 года. Эту беременность Анна держала в тайне, и о том, что она стала мамой, стало известно лишь постфактум.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Иглесиаса с дочерью заставило фанатов растаять.

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