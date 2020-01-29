Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями. Журналисты даже назвали примерную дату родов — март 2020 года. Однако звездная пара пока не комментирует эти сообщения.

Недавно в сети появились доказательства того, что 38-летняя теннисистка действительно находится на последних месяцах беременности. Испанский журнал HOLA! поместил на обложку своего нового номера эксклюзивный кадр, сделанный во время морской прогулки пары в Майами. Округлившийся живот Анны виден под объемной синей курткой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 29 Янв 2020 в 2:39 PST

У пары уже есть двое детей — близнецы Люси и Николас, которые появились на свет в декабре 2017 года. Эту беременность Анна держала в тайне, и о том, что она стала мамой, стало известно лишь постфактум.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Иглесиаса с дочерью заставило фанатов растаять.