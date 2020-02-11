В трети регионах России превышен эпидемиологический порог про гриппу и ОРВИ

Более чем в трети регионах нашей страны превышен недельный эпидемический порог гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Чаще других, уточнили в ведомстве, россияне заболевают гриппом «Б». В основном, это дети от семи до 14 лет и взрослые. При этом, вирусы продолжают завоевывать территорию.

Из-за роста заболеваемости в Хабаровске ввели масочный режим. Средства защиты обязательны для учителей, врачей, работников транспорта, банков и торговых центров.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что прививки в этом году сделало больше половины населения страны — это почти 74 миллиона человек.