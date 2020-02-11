Менеджер букмекерской конторы заявил в полицию о краже освежителя из туалета

Менеджер одной из букмекерских контор в Москве обратился в полицию с заявлением о краже. Как стало известно 5-tv.ru, преступление произошло в общественном туалете.

Из заявления менеджера следует, что 8 февраля неизвестные похитили из общественного туалета конторы сенсорный диспенсер жидкого мыла и диспенсер освежителя воздуха с баллончиком.

Полиция проводит проверку по факту обращения менеджера. Сумма ущерба уточняется.