Менеджер букмекерской конторы заявил в полицию о краже освежителя из туалета

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Игорь Рязов
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Добычей злоумышленников также стал сенсорный диспенсер жидкого мыла.

Фото: DPA/TASS

Менеджер одной из букмекерских контор в Москве обратился в полицию с заявлением о краже. Как стало известно 5-tv.ru, преступление произошло в общественном туалете.

Из заявления менеджера следует, что 8 февраля неизвестные похитили из общественного туалета конторы сенсорный диспенсер жидкого мыла и диспенсер освежителя воздуха с баллончиком.

Полиция проводит проверку по факту обращения менеджера. Сумма ущерба уточняется.

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