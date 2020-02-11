Иностранец проломил голову петербуржцу в его квартире

Гражданин Боснии и Герцеговины задержан по подозрению в жестоком избиении жителя Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Петербуржца доставили в больницу в ночь на 10 февраля из его квартиры. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломом основания черепа, множественные переломы ребер и костей лицевого скелета. От 48-летнего мужчины пахло алкоголем.

Ночью 11 февраля полиция задержала по подозрению в совершении преступления 31-летнего гражданина Боснии и Герцеговины. Он проживал на той же улице, что и побитый. Неработающий иностранец въехал в Россию в 2016 году. Регистрации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не имеет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда (часть первая статьи 111 УК РФ).