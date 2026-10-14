Один убил ради казни, другая пережила две смертельные инъекции: что происходит в тюрьмах США

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 27 0

Во Флориде исполнили приговор Джеймсу Робертсону, пока власти Теннесси расследуют неудачную процедуру.

Смертная казнь в США: каких заключенных и за что

Фото: 5-tv.ru

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В США казнили заключенного через две недели после инцидента с Кристой Пайк

В американском штате Флорида Джеймсу Робертсону ввели смертельную инъекцию за убийство сокамерника. Об исполнении приговора сообщил местный департамент исправительных учреждений.

«Приговор по делу „Штат Флорида против заключенного Джеймса Робертсона“ был приведен в исполнение в 12:32 по восточному времени», — говорится в сообщении ведомства.

По утверждению Робертсона, убийством он намеревался добиться высшей меры наказания. Мужчина объяснял это нежеланием оставаться за решеткой до конца жизни. Преступление он совершил еще в 2008 году.

Казнь состоялась через две недели после неудачного исполнения смертного приговора Кристе Пайк в Теннесси. 30 сентября 50-летней заключенной ввели две дозы препарата, однако она осталась жива. Женщину госпитализировали, а 6 октября она пришла в сознание.

Адвокаты Пайк ранее предупреждали о ее тромбоцитозе. По их словам, инъекция могла спровоцировать образование тромбов и причинить дополнительные страдания. Во время процедуры заключенная жаловалась, что ее рука «кажется, вот-вот разорвется».

После лечения Пайк вернули в тюрьму. Ее выписали менее чем через две недели после попытки казни.

Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился расследовать произошедшее и отменил еще одну казнь, назначенную на 2026 год.

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