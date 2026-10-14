Казнь в прямом эфире под вопросом: что заставило Трампа усомниться

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США впервые с 1945 года расстреляют своего военного, и впервые в истории собираются показать это по телевидению.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ron Sachs-CNP; 5-tv.ru

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CNN: Трамп не знал, что приговоренный к расстрелу военный парализован

CNN выяснила, почему Дональд Трамп сомневается в прямой трансляции казни военного. Президент США засомневался в трансляции казни военного в прямом эфире — но совсем не по той причине, о которой можно было подумать.

Как выяснила CNN, главу Белого дома смущает, что перед камерами окажется мужчина в инвалидной коляске. Речь о бывшем армейском психиатре Нидале Хасане. В 2009 году он открыл стрельбу на военной базе в Техасе, убив 13 человек, а при задержании получил огнестрельные ранения и остался парализованным ниже пояса.

Приговор должны привести в исполнение 3 декабря. Если это случится, США впервые с 1945 года казнят своего военнослужащего через расстрел. Исполнение приговора покажут по ТВ вообще первый раз в истории. И хотя само решение суда Трамп поддерживает, советники предупреждают президента: кадры гибели инвалида экстремисты могут использовать для создания образа «мученика». Ведь приговоренный является радикальным исламистом.

CNN пишет, что рассматривают вариант, при котором трансляцию прервут за секунду до того, как прозвучат залпы.

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