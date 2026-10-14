Стало трудно дышать: Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 27 0

Ранее у артистки уже был похожий приступ.

Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Госпитализацию актрисы подтвердила ее дочь в разговоре с 5-tv.ru.

Самочувствие Федосеевой-Шукшиной ухудшилось дома. Она испытывала трудности с дыханием и больше не могла ходить самостоятельно. Родственники обратились за помощью к медикам и вызвали скорую.

Актрису госпитализировали с сердечной недостаточностью. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина уже переносила приступ с затрудненным дыханием. После осмотра врачами серьезных отклонений у 87-летней актрисы не обнаружили, ее состояние улучшилось.

По словам дочери Ольги, артистка продолжала принимать необходимые лекарства. Родственники также следили за ее состоянием, а в квартире была установлена тревожная кнопка для вызова врачей.

Ольга Шукшина предположила, что на самочувствие матери могла повлиять смена погоды. По ее словам, теперь актрисе важно восстановить сон и привычный распорядок дня.

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