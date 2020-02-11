Сын до смерти забил отца кулаками в Петербурге

Сын до смерти забил отца кулаками в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, ссора между родственниками вспыхнула во время распития спиртного.

Инцидент произошел вечером 10 февраля в одной из квартир на улице Бабушкина в Невском районе города. По версии правоохранителей, в ней 30-летний сын сильно избил своего 56-летнего отца, который пришел к нему в гости. Последний от полученных травм скончался на месте.

Подозреваемого задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. С места происшествия изъяли скалку с веществом бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.