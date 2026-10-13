Анатолия Кашпировского похоронили на Украине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Психотерапевт хотел упокоиться рядом с матерью и погибшей в 2018 году дочерью в городе Винница.

Анатолия Кашпировского похоронили на Украине

Фото: legion-media/Nuremberg Airport

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон* в своем Telegram-канале.

«Несколько часов назад в Виннице похоронили великого врача и человека, моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой — к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!» — написал Гордон.

Сердце Кашпировского остановилось 3 октября. Он умер от полиорганной недостаточности на фоне онкологического заболевания желудка в 87 лет.

Церемония прощания с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища. По словам бывшей помощницы Кашпировского, он хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью и погибшей в 2018 году дочерью в городе Винница на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети психотерапевта Анатолия Кашпировского пытаются выяснить, где похоронили их отца. Сын Кашпировского Сергей, живущий в США, не смог приехать на церемонию прощания в Москве. Не присутствовал на ней и внебрачный сын психотерапевта Алексей Фуштей, родство с которым, по словам Сергея, подтвердил ДНК-тест.

Сергей утверждает, что отец хотел быть похоронен в Виннице рядом с родителями и дочерью Еленой. Однако вдова Кашпировского сообщила о проблемах с транспортировкой тела, после чего перестала выходить на связь. Алексей также ждет информации о месте захоронения и намерен остаться в Виннице, пока не сможет попрощаться с отцом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

16:09
Приманила зверя? Охотник объяснил роль собаки в исчезновении семьи Усольцевых
15:54
Анатолия Кашпировского похоронили на Украине
15:50
«Не успел завести»: Куклачев признался, чего ему не хватает в жизни
15:39
Жена Оскара Кучеры подала в суд после скандала с гибелью шпица
15:35
Самолет в Нюрберге подал сигнал о захвате воздушного судна
15:34
Стали известны причины аварии на газопроводе в Пензенской области

Сейчас читают

На участке газопровода Средняя Азия — Центр в Пензенской области произошел взрыв
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
Копия бывшей: стало известно, с кем встречается Марк Богатырев — фото
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео