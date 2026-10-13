Анатолия Кашпировского похоронили на Украине

Психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон* в своем Telegram-канале.

«Несколько часов назад в Виннице похоронили великого врача и человека, моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой — к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!» — написал Гордон.

Сердце Кашпировского остановилось 3 октября. Он умер от полиорганной недостаточности на фоне онкологического заболевания желудка в 87 лет.

Церемония прощания с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища. По словам бывшей помощницы Кашпировского, он хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью и погибшей в 2018 году дочерью в городе Винница на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети психотерапевта Анатолия Кашпировского пытаются выяснить, где похоронили их отца. Сын Кашпировского Сергей, живущий в США, не смог приехать на церемонию прощания в Москве. Не присутствовал на ней и внебрачный сын психотерапевта Алексей Фуштей, родство с которым, по словам Сергея, подтвердил ДНК-тест.

Сергей утверждает, что отец хотел быть похоронен в Виннице рядом с родителями и дочерью Еленой. Однако вдова Кашпировского сообщила о проблемах с транспортировкой тела, после чего перестала выходить на связь. Алексей также ждет информации о месте захоронения и намерен остаться в Виннице, пока не сможет попрощаться с отцом.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.