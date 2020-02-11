Любимый внук Елизаветы II разводится после 12 лет брака

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с супругой Отем после 12 лет брака. По сообщению близких ко двору источников, королева «весьма расстроена».

По информации издания The Sun, о разводе попросила сама Отем. А вот сам Питер был совершенно уверен, что в их отношениях все идет хорошо.

«Он думал, что счастливо женат и имеет идеальную семью с двумя очаровательными дочками. Но теперь он в тотальном шоке», — говорят близкие друзья семьи.

Супруга Питера родом из Канады. Единственное, чего опасается сейчас королевская семья — 41-летняя Отем может решить вернуться на родину и забрать дочерей, девятилетнюю Саванну и семилетнюю Ислу. Приближенные к монаршей особе полагают, что на ее импульсивное решение о разводе и мысли о жизни в другой стране мог повлиять отъезд принца Гарри и Меган Маркл — после отречения от титулов пара переехала в Канаду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл заставила принца Гарри бороться с облысением.