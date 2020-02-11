Неизвестный изрешетил из автомата пять машин в автосалоне Москвы

Неизвестный расстрелял машины, находящиеся в одном из автосалонов Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, повреждения получили пять автомобилей.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на Рязанском проспекте. Очевидец рассказал, что к автосалону подъехал некто на серебристой LADA Samara (ВАЗ 2115). После этого водитель произвел автоматную очередь в сторону окон, за которыми находились машины.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли там множество гильз и фрагментов пуль. Повреждения получили четыре иномарки (Geely Atlas, Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Kia Optima) и отечественная Lada Vesta.

Неподалеку правоохранители нашли автомобиль LADA Samara серебристого цвета, который, вероятно, использовал стрелок. Расследование продолжается.