Неизвестный изрешетил из автомата пять машин в автосалоне Москвы

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Игорь Рязов
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На место происшествия злоумышленник приехал на отечественной LADA Samara, которую позже бросил.

Фото: www.globallookpress.com © Lannis Waters

Неизвестный расстрелял машины, находящиеся в одном из автосалонов Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, повреждения получили пять автомобилей.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на Рязанском проспекте. Очевидец рассказал, что к автосалону подъехал некто на серебристой LADA Samara (ВАЗ 2115). После этого водитель произвел автоматную очередь в сторону окон, за которыми находились машины.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли там множество гильз и фрагментов пуль. Повреждения получили четыре иномарки (Geely Atlas, Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Kia Optima) и отечественная Lada Vesta.

Неподалеку правоохранители нашли автомобиль LADA Samara серебристого цвета, который, вероятно, использовал стрелок. Расследование продолжается.

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