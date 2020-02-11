Солдат-срочник впал в кому после драки из-за отказа мыть туалет

Солдат срочной службы впал в кому после драки в казарме в Хабаровском крае. Как стало известно 5-tv.ru, причиной конфликта стал его отказ мыть туалет за другого человека.

Драка произошла в конце января. Участником конфликта стал один из срочников, призванных на службу в ноябре 2019 года. После потасовки военнослужащий почувствовал себя плохо. В состоянии комы его доставили в военный госпиталь.

О последствиях драки «Комитету солдатских матерей» рассказал отец солдата. По его словам, недавно сын вышел из комы, поэтому его перевели из реанимации в палату. Однако он все еще остается без сознания. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Был консилиум врачей с привлечением экспертов из столичных военных медицинских учреждений. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в отделение нейрохирургии Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Но будет ли принято такое решение, нам скажут позже», — сообщил отец пострадавшего.

В обстоятельствах инцидента продолжают разбираться военные следователи. Родные пострадавшего сказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.