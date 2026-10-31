«Что ж вы без этого не можете»: Матросов о необычном райдере звезд

Актер Матросов рассказал о скоромном райдере звезд на съемках «Живой книги»

Актер и режиссер Денис Матросов рассказал о необычном «райдере» звезд на съемочной площадке. Информацией он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сказки «Живая книга», генеральным продюсером которого он выступил.

«Ой, вот это вот минеральная вода, требовали постоянно. „Принести нам воды, принеси нам воды“. Я говорю, но что ж вы без воды что ли не можете. Ну конечно (смеется)», — пошутил актер.

Оксана Рудич-Каструбина, третья супруга Матросова, в свою очередь добавила, что никаких необычных требований и капризов у съемочной команды действительно не было.

«Все было прекрасно, райдеров заоблачных не было. Ребята-актеры читали сценарий, легко соглашались, совпало так, что у всех были свободные даты, мы достаточно быстро их сняли и ушли в пост-производство. Меньше, чем за год, получается, у нас родилась эта картина», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Денис Матросов предпочитает загулам тихое семейное счастье.

Напомним, что у актера трое детей — от первого брака с актрисой Марией Куликовой у него родился сын Иван. Во втором браке, с Ольгой Головиной, появился на свет сын Федор. Третья супруга, Оксана Рудич-Каструбина, родила Матросову дочь Марию.

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