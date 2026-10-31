Зумеры против политики: протесты в Германии переросли в беспорядки

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 38 0

Тысячи молодых людей вышли скандировать лозунги.

Фото, видео: Reuters/Christian Mang; 5-tv.ru

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В Германии тысячи молодых людей протестуют против роста цен и военной службы

Массовые протесты охватили десятки немецких городов. Участники требуют снизить стоимость жизни, увеличить финансирование образования и социальной сферы, а также выступают против обязательной военной службы и наращивания вооружений. Об сообщает Bild.

Акции прошли в Берлине, Гамбурге, Кельне, Франкфурте, Мюнхене и других городах Германии. По данным издания, демонстрации затронули более 30 населенных пунктов. На улицы вышли тысячи молодых людей, недовольных политикой властей и ростом расходов на жизнь.

В нескольких городах протестующие использовали пиротехнику, а некоторые участники скрывали лица. В Гамбурге полиция задержала двух мужчин, у одного из которых обнаружили предмет, похожий на оружие. В Штутгарте правоохранители временно остановили шествие из-за демонстрантов с закрытыми лицами.

В Кельне полиция задействовала водомет для разгона толпы, а в Гамбурге на улицах возникли пожары, а густой дым затянул городские кварталы. В Берлине участники скандировали политические лозунги. Один из демонстрантов привлек внимание необычным головным убором — рыцарским шлемом, сделанным из жестяных банок.

Немецкие правоохранители заранее подготовились к возможному обострению ситуации: федеральная полиция разработала специальный план обеспечения безопасности, в Берлин направили дополнительные подразделения и подготовили водометы. Специальные группы разместили в стратегически важных точках страны, чтобы при необходимости оперативно перебрасывать их в другие города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фридрих Мерц вызвал смех в Бундестаге, заявив, что помощь Украине не сокращает расходы Германии на социальную сферу и образование. Оппозиция указала на урезание отдельных социальных выплат. На фоне критики падает поддержка канцлера и возглавляемого им блока ХДС/ХСС, тогда как рейтинг «Альтернативы для Германии» растет.

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