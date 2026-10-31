Кавалер с сайта знакомств украл у москвички 7,8 миллионов

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Василиса Власова
Василиса Власова 13 0

Несостоявшийся возлюбленный предложил женщине схему заработка на бирже.

Мужчина с сайта знакомств украл у москвички 7,8 миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Москвичка лишилась миллионов после знакомства в приложении — похититель сам сознался в содеянном.

По данным 5-tv.ru, 42-летняя жительница столицы искала свою любовь в приложении для знакомств. Там и произошло ее роковое знакомство со злоумышленником. Несостоявшийся возлюбленный предложил ей схему заработка на бирже.

Женщина воспользовалась рекомендацией и завела криптокошелек, куда перечислила 7,8 миллиона рублей. Через некоторое время мужчина позвонил ей сам и сознался, что обманул ее.

Он сообщил, что вернуть украденные деньги не сможет. Выслушав это, женщина обратилась в полицию с заявлением на несостоявшегося возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пермяк, завязав знакомство с женщиной в сети, забрал ее телефон и снял с ее банковского счета более 400 тысяч рублей. Пока они выпивали, его девушка заснула. В тот же вечер злоумышленник принялся платить чужими деньгами за покупки в магазинах и поездки на такси, а после этого вместе с друзьями пошел в сауну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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