Кавалер с сайта знакомств украл у москвички 7,8 миллионов

Москвичка лишилась миллионов после знакомства в приложении — похититель сам сознался в содеянном.

По данным 5-tv.ru, 42-летняя жительница столицы искала свою любовь в приложении для знакомств. Там и произошло ее роковое знакомство со злоумышленником. Несостоявшийся возлюбленный предложил ей схему заработка на бирже.

Женщина воспользовалась рекомендацией и завела криптокошелек, куда перечислила 7,8 миллиона рублей. Через некоторое время мужчина позвонил ей сам и сознался, что обманул ее.

Он сообщил, что вернуть украденные деньги не сможет. Выслушав это, женщина обратилась в полицию с заявлением на несостоявшегося возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пермяк, завязав знакомство с женщиной в сети, забрал ее телефон и снял с ее банковского счета более 400 тысяч рублей. Пока они выпивали, его девушка заснула. В тот же вечер злоумышленник принялся платить чужими деньгами за покупки в магазинах и поездки на такси, а после этого вместе с друзьями пошел в сауну.

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