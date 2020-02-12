Анна Хилькевич развеяла миф об отце своих детей: «Рисковая я женщина!»

Актриса Анна Хилькевич развеяла очередной миф о том, кто на самом деле является отцом ее детей. И это отнюдь не партнер девушки по сериалу «Универ» Влад Соколовский. И даже не король поп-сцены Филипп Киркоров, как предполагали ранее некоторые журналисты. Как заявляет Анна: все это пустые домыслы.

«Первая дочь моя, значит, была рождена от Киркорова, а вторая от партнера по „Универу“. Очень рисковая я женщина, оказывается», — пишет девушка в Instagram.

Instagram @annakhilkevich

Хилькевич искренне поразилась, какую грандиозную работу провели журналисты в попытке раскрыть ее тайное прошлое. Однако практически все, что пишут про ее личную жизнь, оказалось не правдой. Исключением стал единственный факт: дочка актрисы Маша действительно очень похожа на актера Маколея Калкина.

«Единственное, в чем я солидарна, так это в том, что меня в детстве тоже сравнивали с Маколеем Калкиным. Ну и Машенька, соответственно, тоже на него похожа, а Рита (Дакота — Прим. ред.) любя подшучивает также над своей Мией… так может отец наших с Ритой детей (получается и мой папа тоже)… Маколей?!» — пошутила Анна.

Во избежание неловких моментов Хилькевич посоветовала представителям прессы писать о чем-то более интересном и правдоподобном.

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