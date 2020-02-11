Почему Лолита, Волочкова и Аллегрова больше не хотят мужей-альфонсов

Жертва альфонса — в наше время это не миф, а суровая и жестокая реальность. Однако зачастую женщины сами являются инициаторами паразитических отношений. Особенно если речь идет о богатых и знаменитых, годами ищущих свою любовь, пишет сайт КP.RU.

Так, например, 56-летняя Лолита Милявская после девяти лет брака с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым вдруг подала на развод. Причиной тому послужили регулярные измены молодого мужа и его намерение выжить за счет влиятельной супруги. Благодаря певице мужчина даже получил израильское гражданство.

Сама звезда признается: она устала от потребительского отношения и больше не хочет жить с нарциссом.

«Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения. Теперь понимаю: если разница в доходах огромная, то рано или поздно мужчина будет испытывать комплекс неполноценности. И если он не в состоянии обеспечить себя и женщину — такой хоккей нам не нужен», — заявила Лолита.

В сетях альфонса оказалась и любимица миллионов Ирина Аллегрова. Роковым для нее стал роман с танцором Игорем Капустой. Когда-то молодой человек пришел на кастинг в труппу певицы и сразу запал ей в душу. Спустя несколько месяцев он стал четвертым супругом артистки. Однако, по закону жанра, верность хранить и не думал.

«Он пошел налево. И я его выкинула его из головы моментально. Если он пошел налево, значит, я ему не нужна. А у меня достаточно сил и гордости. Как мусор выкинула из своей жизни», — признавалась Аллегрова.

Как оказалось, с альфонсом жила и Анастасия Волочкова. Балерина утверждает: она не может говорить о бывшем супруге Игоре Вдовине иначе. Ведь он до сих пор должен ей три миллиона долларов, которые взял в займы более десяти лет назад.

Жертвой альфонса может стать не только взрослая и состоявшаяся женщина. Главное в этом коварном деле — чтобы у дамы были деньги. Так, звезда Instagram Ольга Бузова в свое время тоже пала ниц перед милым кавалером, который позже просто «развел» возлюбленную.

С Денисом Лебедевым девушка познакомилась на одном из реалити-шоу. Мужчина представился миллионером. В отношениях пары все было гладко до того момента, пока не выяснилось, что мужчина не тот, за кого себя выдает. Он — рядовой рабочий на фабрике, оставивший экс-супругу с большими долгами.

«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто. <…> Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!» — заявила Ольга.

Как уберечь себя от отношений с альфонсом? До сих пор ответа на этот вопрос не существует. Вероятно, кому-то стоит однажды «обжечься», чтобы потом сделать правильные выводы.

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