ТОП-5 самых опасных примет для влюбленных
«Украинская Ванга» рассказала, какие действия пары приводят к гибели отношений.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Пять опаснейших примет для влюбленных перечислила слепая провидица баба Люба, которую называют украинской Вангой. Ее слова цитирует интернет-издание Сlutch. Ко Дню святого Валентина прорицательница рассказала, какие моменты быта могут привезти отношения к краху.
Спать под отдельными одеялами
Возлюбленным нужно укрываться одним одеялом. Если же у него и у нее имеется свое, это разлучает. Сначала на ночь, а позже может разлучить насовсем, считает баба Люба.
Вешать зеркало в спальне
Кровать пары не должна отражаться в зеркале. Иначе в отношениях вместо двоих окажутся четверо, говорит провидица.
Загадывать желания на свадебном замочке
Украинская Ванга предостерегает от традиции вешать замок молодоженам. Тот, в чьих руках окажется ключ от него, завладеет судьбой супругов.
Держать в доме пустую вазу
Прорицательница уверяет, что пустая ваза на столе — не к добру. Такой предмет притягивает к себе пустоту в отношениях.
Спать «валетом»
Баба предупреждает: если один отвернулся от другого в постели и выбрал противоположное направление, то же самое может произойти и в жизни.
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