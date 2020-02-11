Жанна Эппле рассказала о страшных заболеваниях, вопреки которым родила детей
55-летняя кинодива подарила жизнь двум сыновьям — Ефиму и Потапу. Ради ощущения радости от материнства ей пришлось пережить много трудностей.
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Фото, видео: Instagram @epple.ymnaya
Звезда российского сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 55-летняя Жанна Эппле откровенно рассказала о трудностях, которые преследовали ее на протяжении всей жизни.
Впервые артистка вышла замуж в 18 лет. Избранником кинодивы стал балетмейстер Алексей Бакай. Во время этого брака влюбленные столкнулись с множеством проблем: актриса потеряла первенца, лечилась в онкологической клинике и узнала о своем страшном диагнозе — бесплодии.
Супруг не смог выдержать тяжести испытаний, обрушившихся на его вторую половинку. Звездная пара рассталась. Алексей Бакай уехал в Америку. Правда, спустя год молодой человек попытался вернуться к любимой женщине. Вот только Эппле уже встречалась с другим — кинооператором Ильей Фрэзом.
Жанна Эппле прожила в браке с Фрэзом почти 18 лет. Вопреки всем поставленным ранее диагнозам кинозвезда родила от него двоих сыновей — Ефима и Потапа. Вот только и этой паре суждено было пережить развод. Обо всем этом знаменитость рассказала в передаче Бориса Корчевникова.
Позже артистка становилась героиней еще нескольких страстных романов, которые, однако, всегда заканчивались расставаниями. О личной жизни звезды в настоящий момент — ничего неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жанна Эппле призналась в тайных отношениях с Валерием Гаркалиным.
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