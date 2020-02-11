Жанна Эппле рассказала о тайных отношениях с Валерием Гаркалиным

Российская актриса Жанна Эппле откровенно рассказала о тайных романтических чувствах к кинозвезде Валерию Гаркалину. О несостоявшемся романе теледива поведала в программе Бориса Корчевникова. По словам артистки, в то время она была беременна, а ее возлюбленный — женат.

«Мы были очень влюблены друг в друга. Но он был тогда женат на Кате, а я была беременна, с животом», — заявила актриса.

55-летняя Жанна Эппле рассказала, каким образом ей и Валерию Гаркалину удалось свести взаимные чувства на «нет».

«Чтобы убить любовь, надо не общаться. И со временем все проходит, время лечит. Просто мы себе этого не разрешили…», — поделилась знаменитость.

Кинозвезда утверждает, что Гаркалин настаивал на том, чтобы она назвала своего будущего ребенка Платоном. Вот только ее законный супруг выбрал мальчику другое имя — Потап.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жанна Эппле рассказала о не самом удачном опыте пикантной фотосессии.