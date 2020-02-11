Жанна Эппле рассказала о тайных отношениях с Валерием Гаркалиным
Актриса тогда была беременна, а ее возлюбленный — женат.
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Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок
Российская актриса Жанна Эппле откровенно рассказала о тайных романтических чувствах к кинозвезде Валерию Гаркалину. О несостоявшемся романе теледива поведала в программе Бориса Корчевникова. По словам артистки, в то время она была беременна, а ее возлюбленный — женат.
«Мы были очень влюблены друг в друга. Но он был тогда женат на Кате, а я была беременна, с животом», — заявила актриса.
55-летняя Жанна Эппле рассказала, каким образом ей и Валерию Гаркалину удалось свести взаимные чувства на «нет».
«Чтобы убить любовь, надо не общаться. И со временем все проходит, время лечит. Просто мы себе этого не разрешили…», — поделилась знаменитость.
Кинозвезда утверждает, что Гаркалин настаивал на том, чтобы она назвала своего будущего ребенка Платоном. Вот только ее законный супруг выбрал мальчику другое имя — Потап.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жанна Эппле рассказала о не самом удачном опыте пикантной фотосессии.
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