Долги граждан РФ по алиментам выросли до рекордной суммы

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Число должников по сравнению с 2018 годом сократилось, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13%.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко, 5-tv.ru

Российские алиментщики побили рекорд по сумме долга своим детям. Она увеличилась сразу на 13% и составила больше 150 миллиардов рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов. В ведомстве отметили, что сейчас общая задолженность по алиментам достигла исторического максимума. К концу прошлого года у приставов находилось свыше 800 тысяч дел о взыскании платежей. Однако есть и положительная статистика: за последнее время число самих должников-алиментщиков в нашей стране сократилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей.

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