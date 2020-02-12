Долги граждан РФ по алиментам выросли до рекордной суммы

Российские алиментщики побили рекорд по сумме долга своим детям. Она увеличилась сразу на 13% и составила больше 150 миллиардов рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов. В ведомстве отметили, что сейчас общая задолженность по алиментам достигла исторического максимума. К концу прошлого года у приставов находилось свыше 800 тысяч дел о взыскании платежей. Однако есть и положительная статистика: за последнее время число самих должников-алиментщиков в нашей стране сократилось.

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