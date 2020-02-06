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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

, 21:47 | Игорь Рязов 87

Всего президент РФ подписал 6 февраля четыре закона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Klaus Ohlenschläger, Maciej Luczniewski; ТАСС / Терещенко Михаил, Вергун Антон; Известия / Дмитрий Коротаев

Президент РФ Владимир Путин подписал 6 февраля четыре закона. Все документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый закон дает судам право привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для жизни жильем. До сих пор, кроме алиментов, такой родитель также должен был оплачивать расходы, вызванные другими обстоятельствами. Например, болезнью, увечьем или нетрудоспособностью.

Второй закон добавляет родственников в число людей, которым можно позвонить при задержании полицией. Ранее в законе речь шла о том, что звонок может быть сделан только близкому лицу или близкому родственнику. Упоминание в этом контексте просто родственника расширяет круг лиц, которым можно позвонить.

Третий закон касается трудоустройства иностранных студентов-очников в России. Теперь они смогут работать без получения специального разрешения. Уточняется, что если иностранный студент перестанет обучаться в российском вузе, то трудовой договор с ним будет считаться расторгнутым.

Четвертый закон увеличивает число видов деятельности, к которым может применяться патентная система налогообложения. В этот список добавили растениеводство и животноводство, а также услуги в этих областях. Предполагается, что это позволит повысить доходы региональных бюджетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие новые правила вступили в силу в России с 1 февраля.

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