«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь

Мия Субботина
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Специалисты при этом подчеркивают, что алкоголь в любых количествах вреден для здоровья.

Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Alfred Schauhuber, / imagebroker/Anju, /imagebroker/Ulrich Niehoff

Заведующий дневным наркологическим стационаром МНПЦ наркологии ДЗМ, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал самый опасный алкогольный напиток для организма человека. Об этом пишет «Московская медицина».

«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со „штрафными“ и „посошками“», — отметил эксперт.

По словам специалиста, наибольшую опасность представляют собой безобидные, на первый взгляд, коктейли. Кубарев подчеркнул, что в этих напитках присутствует много синтетических красителей, различных вкусовых добавок и прочей «химии», которая сверху разбавляется готовыми алкогольными напитками. Также врач предостерег и любителей пива.

«Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата», — пояснил специалист.

Врач считает, что самые безопасные алкогольные напитки те, которые получаются путем естественного брожения виноградных соков.

«Крепость вин не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — подчеркнул Кубарев.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых опасных алкогольных напитков.

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