Пятница — традиционное время для отдыха в хорошей компании. Многие выбираются в кафе или бары, однако немало людей предпочитает домашние вечеринки. Разнообразить хоум-пати помогут эффектные алкогольные коктейли. Издание «Факты» собрало несколько фирменных рецептов от профессиональных барменов.

Коктейль Illusion

Состав

Для пятничной «иллюзии» потребуется 140 миллилитров ликера Cointreau, 30 миллилитров кокосового рома Malibu, 30 миллилитров Midori, 30 миллилитров водки и немного ананасового сока.

Как готовить

Рецепт этого коктейля едва ли не самый простой из существующих. Смешайте все алкогольные составляющие и добавьте ананасового сока — на собственный вкус.

Коктейль Strawberry Daiquiri

Состав

Романтичная версия вечной барной классики готовится из 50 миллилитров любого белого рома, 10 миллилитров сахарного сиропа (его можно самостоятельно сделать дома), сока лайма и нескольких ягод свежей клубники.

Как готовить

Разомните в шейкере клубнику в пюре, добавьте немного льда — лучше всего использовать кусочки поменьше. Добавьте жидкие ингредиенты и тщательно встряхните шейкер. После этого перелейте напиток в рюмку или бокал, используя фильтр: в домашних условиях можно обойтись фильтрами для кофе или взять мелкое сито.

Коктейль Whiskey Sour

Состав

Чтобы создать непривычный крепкий напиток на основе виски потребуется 50 миллилитров бурбона, лимон, белок одного яйца и сахарный сироп.

Как готовить

Добавьте в шейкер кубики льда, влейте бурбон и белок. После этого выжмите в тару сок лимона и добавьте сахарный сироп. Взбейте ингредиенты в шейкере, удалите лед и встряхните снова. Убрать лед можно при помощи стрейнера — самый простой агрегат стоит в пределах 100-200 рублей. Если вы не планируете регулярно готовить коктейли, вполне можно сделать это при помощи подручных средств.

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