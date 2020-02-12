Полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем Toyota Prius во Владивостоке. Во время нее нарушитель протаранил две машины. Уйти от преследования ему удалось по льду. Видео всего этого опубликовал портал VL.ru.

Инцидент произошел вечером 11 февраля. Стражи порядка захотели остановить едущий по дороге Prius. Водитель решил их игнорировать и помчался скрываться во дворы. В одном из них он попал в ловушку: дорогу заблокировали припаркованные машины.

Владельца Toyota чужой транспорт не смутил. Чтобы вырваться, он протаранил два автомобиля. Трое сотрудников полиции, находившиеся рядом с автомобилем лихача, сдержать его не смогли.

После этого нарушитель кардинально изменил тактику: скрываться он решил не в заставленных дворах, а на открытом пространстве, поехав в сторону Маяка у моря. Чтобы остановить его, полицейские начали стрелять по колесам автомобиля из табельного оружия. По неуточненной информации, удалось прострелить два колеса.

Несмотря на повреждения, злоумышленнику удалось добраться до воды. Он бросил машину на льду и сбежал. Сотрудники полиции и Росгвардии пойти за ним не смогли. Они связались с МЧС, где им сказали о риске разрушения льда под людьми в тяжелых бушлатах и с обмундированием.

Сейчас мужчину разыскивают сотрудники уголовного розыска. Его личность установлена — водителю 37 лет. Автомобиль житель Владивостока взял в аренду.

Ранее 5-tv.ru сообщал про лихача из Петербурга, который устроил гонки с полицией на Дворцовой площади.