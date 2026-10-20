Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в Санкт-Петербурге

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Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Стороны встретятся в родном городе российского лидера.

Уиткофф и Кушнер приедут в Петербург

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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NYT: Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в Санкт-Петербурге

По информации New York Times, Стив Уиткофф, спецпосланник американского президента, и Джаред Кушнер, зять лидера США Дональда Трампа, прибудут в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«На следующий день Уиткофф и Кушнер вылетят в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Путиным в его родном городе. Там представители Трампа, как ожидается, предпримут следующий шаг в попытках продемонстрировать преимущества заключения сделок с Путиным», —сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Визит направлен на демонстрацию эффективности отношений Трампа и Путина. Долгосрочной стратегической задачей для лидеров обеих стран является общая нормализация двусторонних отношений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным в ближайшем будущем. В Кремле сообщили: на предстоящей встрече спецпосланник Дональда Трампа сможет рассказать российскому лидеру о своих контактах с украинской и европейской сторонами. Стороны также рассчитывают продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном по нескольким особо важным темам.

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