Серийного маньяка задержали в Хабаровске: он бил людей ножом в спину из-за обиды

Полиция задержала в Хабаровске 43-летнего мужчину по подозрению в нападении на людей с ножом. Как сообщает местный портал DVHab.ru, хабаровчанин признал свою вину.

Задержать подозреваемого помогли его предыдущие выходки. Три года назад правоохранители обратили внимание на мужчину из-за его беготни с ножом по двору. Снова поговорить с ним оперативники решили из-за сходства с фотороботом. Дома у мужчины нашли охотничий нож, ширина клинка которого соответствует форме ран его жертв.

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На допросе у следователей подозреваемый сказал, что ударил ножом в спину трех женщин и одного мужчину. Свои действия он объяснил местью представительницам прекрасного пола. Нападать на людей маньяк начал после того, как от него ушла сожительница.

На учете у психиатров задержанный не состоял. Незадолго до совершения преступлений он интересовался в интернете техникой ножевых боев. Кроме того, подозреваемый ходил на тренировки по рукопашному бою с холодным оружием.