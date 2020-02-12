Второй взрыв подряд прогремел в офисе почтовой службы в Амстердаме
По данным полиции, пострадавших в результате ЧП нет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Paulo Amorim / Vwpics
Второй взрыв подряд прогремел в офисе почтовой службы в Амстердаме. Это произошло утром в среду, 12 февраля. По сведениям полиции, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают взрывотехники.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первый взрыв также прогремел в офисе почтовой службы. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в посылке, пишут местные СМИ. В результате этого ЧП также не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Между тем известно, что в январе пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, но ни одна из них не взорвалась.
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