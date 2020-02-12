Задержан экс-полицейский, по вине которого в камере сгорел мужчина

В Москве задержали бывшего полицейского, из-за халатности которого в камере отделения полиции при пожаре сгорел мужчина. Как стало известно 5-tv.ru, его разыскивали несколько месяцев.

28-летнего экс-сотрудника полиции задержали 11 февраля в третьем Самотечном переулке Москвы. Тот сознался, что ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о халатности.

Жуткий инцидент произошел в апреле 2016 года. Тогда упомянутый выше полицейский задержал за хулиганство пьяного мужчину. Последнего он доставил в отдел и посадил в камеру. Ночью в ней произошел пожар. Задержанный получил ожоги более 90% тела. Он скончался в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (часть вторая статьи 293 УК РФ). Суд признал виновными троих сотрудников полиции. Согласно его решению, они не предприняли мер по эвакуации мужчины из камеры и не попытались незамедлительно ликвидировать пожар.

Задержанный 11 февраля полицейский несколько раз пытался обжаловать приговор. Однако 15 мая 2019 года решение вступило в законную силу. После этого в соцсетях появилась информация, что приговоренный к 1,5 года лишения свободы избежал наказания, бесследно исчезнув. Его объявили в федеральный розыск.