Сотрудник РАН прокатился на такси за 100 тысяч рублей

Сотрудник Российской академии наук (РАН) отдал мошенникам 190 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, пожилой мужчина хотел выручить своего внука.

Инцидент произошел 23 января, но известно о нем стало только сейчас. Сотруднику РАН позвонил неизвестный, который рассказал о проблемах у его внука. Вытащить последнего из плохой ситуации злоумышленник предложил за 190 тысяч рублей.

Мужчина согласился и пошел снимать деньги. Вскоре на место встречи приехал молодой человек на белом автомобиле с шашкой такси. Потерпевший отдал ему 90 тысяч, сообщив, что оставшаяся сумма лежит на сберегательном счете. Снять деньги не удалось, так как банк уже закрылся.

В итоге мошенник отвез мужчину в работающее отделение за деньгами. Тот снял еще 100 тысяч и отдал их водителю. Пересчитав купюры, злоумышленник подвез пострадавшего домой.