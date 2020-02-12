Разведки США и Германии десятки лет имели доступ к секретным данным более сотни стран

Новый грандиозный скандал разгорается в Европе. Как выяснила международная группа журналистов, американская и немецкая разведки имели доступ к секретным данным более сотни стран. Слежка продолжалась десятилетиями. И все благодаря шифровальному оборудованию, произведенному в Швейцарии. Называется и компания — это некая «Crypto AG», которая считалась крайне надежным поставщиком.

Важный фактор — нейтралитет Швейцарии в международных отношениях. При этом, как утверждают авторы статьи, власти страны были в курсе происходящего. ЦРУ и разведка ФРГ отказываются от комментариев, хотя и не оспаривают подлинность документов, опубликованных журналистами.