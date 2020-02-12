ФСИН изучает фото застолья с осужденным за убийство Немцова

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области начал проверку в связи с появлением в соцсетях фотографий, якобы сделанных во время застолья в колонии, на котором присутствует похожий на осужденного за участие в убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев.

На снимках мужчины сидят за столом с шашлыками, соками, фруктами.

«Сообщаем, что по информации, размещенной в ряде СМИ, об условиях отбывания наказания в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области назначена служебная проверка», — сообщила начальник пресс-службы регионального ведомства Ольга Хинданова.

В настоящий момент устанавливаются подлинность снимков, время и место съемки.

ВКонтакте

Ранее фото появились на одной из страниц соцсети «ВКонтакте», обозначенной именем «Ислам Ирон». Кадры датированы летом 2018 года. В это время Дадаев отбывал наказание в иркутской колонии № 3.

Дадаев был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство Немцова. В сентябре 2018 года он, как злостный нарушитель режима, был на год переведен из колонии № 3 в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска. В декабре 2019 года Куйбышевский районный суд Иркутска постановил перевести Дадаева в тюрьму, 12 февраля в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на это решение.