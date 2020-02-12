ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран
Разведслужбы США и Германии годами получали конфиденциальную информацию о мировых государствах через швейцарскую компанию.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В годы холодной войны американские спецслужбы читали практически всю дипломатическую переписку десятков стран, в том числе союзников. Операция «Рубикон» длилась почти полвека. И отличалась циничным изяществом. Под маской швейцарского производителя супернадежной системы шифрования «Крипто», скрывалась ЦРУшная контора.
Не под колпаком были те, кто не доверял «Крипто»: СССР, Китай, Франция, Британия. Скандал в прессе уже окрестили «Криптоликс» — по аналогии с «Викиликс», тем более, что один из авторов расследования, получил Пулитцеровскую премию за откровения Сноудена о нынешней тотальной слежке АНБ. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин с подробностями.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперты назвали приложения, которые нельзя устанавливать на Android.
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