ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран

В годы холодной войны американские спецслужбы читали практически всю дипломатическую переписку десятков стран, в том числе союзников. Операция «Рубикон» длилась почти полвека. И отличалась циничным изяществом. Под маской швейцарского производителя супернадежной системы шифрования «Крипто», скрывалась ЦРУшная контора.

Не под колпаком были те, кто не доверял «Крипто»: СССР, Китай, Франция, Британия. Скандал в прессе уже окрестили «Криптоликс» — по аналогии с «Викиликс», тем более, что один из авторов расследования, получил Пулитцеровскую премию за откровения Сноудена о нынешней тотальной слежке АНБ. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперты назвали приложения, которые нельзя устанавливать на Android.