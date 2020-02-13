Минтрас предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Причем ведомство подготовило поправки к новым правилам прохождения ТО, которые только вступят в силу с июня этого года.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
За серый техосмотр (ТО) взялись всерьез. Минтранс подготовил поправки, которые позволят патрульным буквально на ходу останавливать железных коней с поддельной диагностикой.
Причем это поправки к новым правилам прохождения ТО, которые только вступят в силу с июня этого года. По ним, во время осмотра автомобиля на станциях весь процесс должны будут фотографировать. Три раза — в начале, середине процесса и в конце. Фото и заключение эксперта будут хранить в облачном сервисе МВД РФ.
Сейчас, многие автовладельцы не утруждают себя поездкой на станцию и оформляют диагностические карты дистанционно. Минтранс считает, фантомов до 90%! Ведомство предлагает дать сотрудникам ГИБДД полномочия аннулировать «серые карты» прямо на дороге — остановили машину для проверки, изучили базу, не то ТО — аннулируют.
А дальше самое интересное — без диагностики нельзя получить ОСАГО, стало быть и к полису вопросы. А это уже совсем другие штрафы. С июня 2020 штраф за управление автомобилем без ОСАГО составит 2000 рублей в сутки.
Впрочем, сейчас отменить купленный полис ОСАГО задним числом нельзя. Но до июня есть время для новых поправок.
Нашли ошибку?