Минтрас предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра

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Причем ведомство подготовило поправки к новым правилам прохождения ТО, которые только вступят в силу с июня этого года.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев

За серый техосмотр (ТО) взялись всерьез. Минтранс подготовил поправки, которые позволят патрульным буквально на ходу останавливать железных коней с поддельной диагностикой.

Причем это поправки к новым правилам прохождения ТО, которые только вступят в силу с июня этого года. По ним, во время осмотра автомобиля на станциях весь процесс должны будут фотографировать. Три раза — в начале, середине процесса и в конце. Фото и заключение эксперта будут хранить в облачном сервисе МВД РФ.

Сейчас, многие автовладельцы не утруждают себя поездкой на станцию и оформляют диагностические карты дистанционно. Минтранс считает, фантомов до 90%! Ведомство предлагает дать сотрудникам ГИБДД полномочия аннулировать «серые карты» прямо на дороге — остановили машину для проверки, изучили базу, не то ТО — аннулируют.

А дальше самое интересное — без диагностики нельзя получить ОСАГО, стало быть и к полису вопросы. А это уже совсем другие штрафы. С июня 2020 штраф за управление автомобилем без ОСАГО составит 2000 рублей в сутки.

Впрочем, сейчас отменить купленный полис ОСАГО задним числом нельзя. Но до июня есть время для новых поправок.

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