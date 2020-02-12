Пропавшего в шахте под Мурманском горняка нашли живым
Из-за пожара на Кировском руднике были эвакуированы порядка 400 человек.
Фото: www.globallookpress.com
Горняка, пропавшего на Кировском руднике под Мурманском, где ранее разгорелся пожар, нашли живым. Об этом со ссылкой на региональное МЧС России пишет «Интерфакс».
«Человек, который был там, уже доставлен наружу. В медицинской помощи не нуждается», — сказали в ведомстве.
В результате чрезвычайного происшествия из шахты были экстренно эвакуированы 383 человека. Один шахтер считался пропавшим без вести. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
На Кировском руднике занимаются добычей апатит-нефелиновой руды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в шахте в Мурманской области произошел пожар.
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