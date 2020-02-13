Овчарка покусала кинолога во время задержания преступников

Кинолог обратился в одну из больниц Краснодара из-за укуса собственной собаки. Как стало известно 5-tv.ru, травму он получил при задержании преступников.

В больницу 33-летний полицейский пришел сам вечером 11 февраля. У него была укушена левая кисть руки.

Мужчина рассказал, что ранила его собственная собака — немецкая овчарка. Это произошло при погрузке подозреваемых в служебный автомобиль.

Пострадавший занимает должность капитана полиции. Служит с 2007 года.

Всего в подразделениях МВД России работают около 15 тысяч кинологов. Их задача заключается в разведении и воспитании собак для поимки преступников. Чаще всего питомцев используют для поиска наркотиков и выслеживания беглецов.