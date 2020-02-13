Умственно отсталый 16-летний подросток изнасиловал двух первоклассниц

Несовершеннолетний житель Ростовской области изнасиловал двух первоклассниц у себя дома. Как стало известно 5-tv.ru, 16-летний подросток учится в школе-интернате, имеет диагноз умственная осталось.

Первая девочка пострадала от действий насильника в период с 20 января по 3 февраля. Во время инцидента она находилась у него дома. Подросток воспользовался малолетним возрастом потерпевшей и изнасиловал ее путем введения полового органа в анальное отверстие.

В период с 27 по 31 января он изнасиловал одноклассницу первой жертвы. Вдвоем они находились в той же квартире, метод был выбран аналогичный.

Полиция задержала подростка. Расследование продолжается.