Задержанные устроили бунт в камере московского изолятора

Задержанные устроили бунт в изоляторе временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, они разгромили камеру.

Бесчинствовали трое мужчин. Первый оказался в изоляторе по подозрению в убийстве, второй — в разбое, третий — в краже.

В ходе своего бунта они сначала подожгли дверь камеры, а затем сломали смеситель и затопили помещение. Охранники тем временем просили задержанных успокоиться, но те только материли их в ответ.

В итоге была вызвана группа быстрого реагирования. Когда бойцы ворвались в камеру, подозреваемые набросились на них. Один ударил охранника обломком металлической трубы.

Утихомирить бунтовщиков удалось с помощью спецсредств. Всех троих рассадили по разным камерам. Теперь им грозит уголовная ответственность за нападение на представителя власти.