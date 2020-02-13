Телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов признались, что теперь они живут вместе. Однако быт им еще предстоит обустраивать. Звезда шоу «Орел и решка. Шопинг» показала часть арендованных апартаментов в сторис на своей странице в Instagram.

«Вот у нас жизнь! Арендованное жилье. Нет даже люстры!» — призналась знаменитость.

Слухи о том, что Ивакова и Ефремов встречаются, появились в мае 2019 года. Спустя несколько месяцев пара появилась на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Последнее время молодые люди все чаще стали выходят на публику вместе, и уже познакомились с родителями друг друга. Поклонники уверены, намерения звездной пары серьезные и дело движется к скорой свадьбе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Ивакова высказалась об отношениях с Никитой Ефремовым.