Подросток изнасиловал школьницу в ночном клубе Москвы

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Игорь Рязов
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С заявлением в полицию отец потерпевшей обратился спустя четыре месяца после происшествия.

Фото: www.globallookpress.com © Simon Belcher

Несовершеннолетний житель Москвы изнасиловал школьницу в одном из ночных клубов на востоке столицы. Как стало известно 5-tv.ru, об этом в полицию сообщил отец потерпевшей.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Тогда 14-летняя дочь заявителя пошла в ночной клуб вместе со своим 16-летним знакомым. Из показаний ее отца следует, что тот изнасиловал его дочь прямо в заведении.

Полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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