Подросток изнасиловал школьницу в ночном клубе Москвы

Несовершеннолетний житель Москвы изнасиловал школьницу в одном из ночных клубов на востоке столицы. Как стало известно 5-tv.ru, об этом в полицию сообщил отец потерпевшей.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Тогда 14-летняя дочь заявителя пошла в ночной клуб вместе со своим 16-летним знакомым. Из показаний ее отца следует, что тот изнасиловал его дочь прямо в заведении.

Полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.