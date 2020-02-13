Недовольный зарплатой слесарь подорвал начальника гранатой
В результате взрыва осколки разлетелись по всему кабинету. Начальник выжил.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко
Слесарь-сантехник одной из управляющих компаний Москвы бросил гранату под ноги своего начальника. Как стало известно 5-tv.ru, работник был недоволен зарплатой.
Инцидент произошел днем 12 февраля. Сантехник пришел пьяным в кабинет начальника и начал жаловаться на недооцененность своего труда. Шеф попросил подчиненного выйти из помещения.
«Сейчас ты умрешь», — ответил слесарь, вытаскивая из внутреннего кармана куртки предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1.
Далее произошел громкий взрыв, осколки разлетелись по всему кабинету. Начальник выжил — отделался царапиной на ноге.
Подрывника задержала полиция. Расследование продолжается. Уже удалось установить, что граната была учебной.
Гранату Ф-1 также называют «фенюшей». Она используется в оборонительных целях. Это объясняется слишком большим радиусом разлета осколков – до 200 метров. Безопасно для себя метать эту гранату можно только из-за укрытия, бронетранспортера или танка.
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