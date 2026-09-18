Каникулы в 2026–2027 учебном году: график по четвертям и триместрам

В 2026–2027 учебном году школьники будут отдыхать по разным графикам

В 2026–2027 учебном году школьники будут отдыхать по разным графикам. Даты каникул зависят от того, какая система обучения принята в образовательной организации: четвертная или триместровая. Поэтому единого расписания, подходящего для всех школ, нет.

Минпросвещения России направило регионам рекомендации по организации учебного года. При этом окончательный календарь каникул утверждает сама школа, поэтому фактические даты отдыха могут отличаться от рекомендованных. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Каникулы в школах с четвертной системой

При традиционной четвертной системе учебный год делится на четыре периода. Основные каникулы приходятся на осень, зиму и весну, после чего начинаются летние.

В 2026–2027 учебном году рекомендованный график выглядит следующим образом.

Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года. После этого школьники вернутся к занятиям в начале ноября.

Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года. Таким образом, дети смогут отдохнуть в период новогодних праздников.

Весенние каникулы рекомендовано провести с 27 марта по 4 апреля 2027 года.

Летние каникулы для большинства школьников начнутся после окончания учебного года — с 27 мая 2027 года. Продолжаться они будут до 31 августа.

Для первоклассников предусмотрен дополнительный период отдыха. Рекомендованные дополнительные каникулы пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года.

Каникулы в школах с триместровой системой

В школах, где используется триместровая или модульная система, учебный год организован иначе. Учебные периоды здесь короче, а каникулы проходят чаще.

В образовательных организациях, работающих по распространенной схеме «5+1», после примерно пяти учебных недель следует неделя отдыха. Поэтому осенью и весной у школьников может быть по два периода каникул.

Ориентировочно первые осенние каникулы могут пройти с 5 по 11 октября 2026 года.

Затем школьники получат еще одну неделю отдыха — с 16 по 22 ноября.

Зимние каникулы при таком графике роекомендовано начать 30 декабря 2026 года и завершить 10 января 2027 года.

Еще один период отдыха придется на февраль. Дополнительные зимние каникулы ориентировочно пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года.

Весенние каникулы при модульной системе могут состояться с 5 по 11 апреля 2027 года.

После завершения учебного года начнутся летние каникулы — с 26 мая 2027 года.

При этом указанные даты для триместровой системы нельзя считать единым обязательным расписанием для всех школ. Каждая образовательная организация утверждает собственный календарный учебный график.

Чем отличаются четверти от триместров

Главное отличие двух систем заключается в продолжительности учебных периодов и количестве каникул.

При четвертной системе школьники учатся более продолжительными периодами. В течение года предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, а затем длительный летний отдых.

При триместровой системе учебные периоды короче. Поэтому каникулы распределены по году более равномерно. У ребенка появляется возможность отдыхать после нескольких недель занятий, а не ждать окончания большой четверти.

При этом выбор системы обучения не обязательно одинаков для всех школ одного региона. Поэтому родителям важно заранее узнать, какой календарь действует именно в образовательной организации ребенка.

Почему даты каникул могут отличаться

Рекомендованный график Минпросвещения не означает, что абсолютно все школы будут отдыхать в одни и те же дни. Образовательная организация утверждает собственный календарный учебный график с учетом действующих требований.

На расписание также могут влиять особенности конкретной школы, региона и выбранной системы обучения.

Поэтому перед планированием поездок, семейного отдыха или других мероприятий лучше проверить официальный календарь своей школы. Информация обычно размещается на сайте образовательной организации или доводится до родителей через электронный дневник.

Когда заканчивается учебный год

Для большинства школьников при рекомендованном графике учебный год завершится 26 мая 2027 года. После этого начнутся летние каникулы.

При этом у выпускников ситуация может отличаться. Для учеников девятых и 11-х классов продолжительность учебного года связана с проведением государственной итоговой аттестации. Поэтому фактическая дата завершения занятий для них может зависеть от расписания экзаменов.

Когда будут дополнительные каникулы у первоклассников

Первоклассникам предусмотрен дополнительный период отдыха, поскольку адаптация к школьной нагрузке требует особого режима.

При четвертной системе дополнительные каникулы рекомендовано провести с 15 по 21 февраля 2027 года.

Если школа использует триместровую систему, график отдыха может быть организован иначе в соответствии с утвержденным календарем учебного года.

Как узнать точные даты каникул

Родителям не стоит ориентироваться только на общий рекомендованный график. Самая точная информация содержится в календарном учебном графике конкретной школы.

Особенно внимательно стоит проверять даты, если ребенок учится по триместрам, поскольку в разных образовательных организациях периоды отдыха могут отличаться.

Также расписание важно уточнить родителям выпускников: даты окончания занятий и экзаменов для девятых и 11-х классов определяются с учетом экзаменов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.