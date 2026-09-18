Обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия — Вселенная» доставили из Турции

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Мужчину объявили в международный розыск после убийства в Подмосковье в июле 2026 года.

Обвиняемого в убийстве Миссис Россия депортировали в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мужчину объявили в международный розыск после убийства в Подмосковье в июле 2026

Россиянина, которого обвиняют в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», передали российским полицейским в аэропорту Стамбула. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчина был объявлен в международный розыск после убийства, произошедшего в июле 2026 года в подмосковном селе Ромашково. Следователи считают, что в квартире жилого комплекса он смертельно ранил женщину острым предметом.

После этого, по версии следствия, мужчина расчленил тело, спрятал его части в лесу и уехал из России. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от турецких партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий», — сообщила Волк.

Задержать обвиняемого в Турции удалось благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей. В поиске мужчины участвовали сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ГУ МВД по Московской области.

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