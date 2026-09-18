Собянин: абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Большинство жителей Москвы, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы, выбрали электронный формат голосования. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, за первые семь часов голосования в выборах приняли участие более 1,8 миллиона избирателей-москвичей.

«По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей. Абсолютное большинство — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве», — написал Собянин.

Мэр также сообщил, что сам проголосовал с помощью электронной платформы mos.ru. Он отметил, что жители Москвы смогут принять участие в онлайн-голосовании до 19:59 20 сентября. Избирательные участки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.

В России стартовали выборы в Государственную Думу IX созыва — голосование проходит в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял участие в выборах в Государственную думу. Глава государства проголосовал в электронном формате.

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