Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под ареста
Обвинения с Магомеда Сулейманова не сняты, расследование дела о создании преступного сообщества продолжается.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба главы и правительства Дагестана
Суд освободил из-под ареста бывшего и. о. главы города Махачкалы — экс-руководителя дагестанского территориального фонда ОМС Магомеда Сулейманова, сообщает Интерфакс. Максимальный срок содержания его под стражей закончился.
Обвинения с бывшего чиновника не сняты, подчеркивает агентство. Сулейманов отпущен под подписку о невыезде до суда, который состоится в течение двух месяцев.
Бывшего мэра арестовали в августе 2018 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.
По данным следствия, глава ТФОМС создал сообщество для похищения средств из Фонда обязательного медицинского страхования в течение восьми лет с 2010 по 2018 год. За это время участники преступной группы присвоили более 210 миллионов рублей. Злоумышленники работали по спланированной схеме: частные медицинские учреждения через аффилированных лиц во главе страховых компаний на основании поддельных документов получали деньги из Фонда ОМС за якобы оказанные медицинские услуги.
Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники «продали» более полумиллиона медицинских масок в Москве и исчезли.
Нашли ошибку?