Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под ареста

Суд освободил из-под ареста бывшего и. о. главы города Махачкалы — экс-руководителя дагестанского территориального фонда ОМС Магомеда Сулейманова, сообщает Интерфакс. Максимальный срок содержания его под стражей закончился.

Обвинения с бывшего чиновника не сняты, подчеркивает агентство. Сулейманов отпущен под подписку о невыезде до суда, который состоится в течение двух месяцев.

Бывшего мэра арестовали в августе 2018 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

По данным следствия, глава ТФОМС создал сообщество для похищения средств из Фонда обязательного медицинского страхования в течение восьми лет с 2010 по 2018 год. За это время участники преступной группы присвоили более 210 миллионов рублей. Злоумышленники работали по спланированной схеме: частные медицинские учреждения через аффилированных лиц во главе страховых компаний на основании поддельных документов получали деньги из Фонда ОМС за якобы оказанные медицинские услуги.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники «продали» более полумиллиона медицинских масок в Москве и исчезли.