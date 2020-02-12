Мошенники «продали» более полумиллиона медицинских масок в Москве и исчезли

Неизвестные продали на сайте объявлений Avito порядка 640 тысяч медицинских масок в качестве средства защиты от коронавируса по цене полтора рубля за штуку. Получив деньги на свой счет, продавцы скрылись. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала «масочный сговор» экономическим мародерством. В частности, было выявлено, что в российских регионах они повсеместно подорожали, а рекордно — в Адыгее в 15 раз.

Ранее из-за эпидемии гриппа и угрозы коронавируса власти Хабаровска вводили «масочный» режим. В частности, это коснулось работников транспорта, торговых центров и банков, учителей, воспитателей и медиков — всех, кто ежедневно занимается работой с людьми.

По последним данным в Китае зафиксировали 44 653 подтвержденных случая заболевания, умерли 1 113 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оснований для введения карантина из-за коронавируса в России отсутствуют.