Уголовник расстрелял машину приморца из ружья, ударил его и сбежал в магазин

Житель поселка Горнореченский Приморского края открыл огонь из ружья по односельчанину, сидевшему в машине. Как стало известно 5-tv.ru, на этом он не остановился.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Около 20 часов вечера неизвестный начал стрелять из ружья по автомобилю 30-летнего мужчины. Тот приехал на нем к хоккейной коробке, чтобы забрать друга.

Поняв, что по нему ведут огонь, приморец решил отбиваться. Он поехал на стрелка, виляя из стороны в сторону, чтобы тот не попал по нему из ружья. План сработал: пуля повредила только лобовое стекло.

Далее водитель решил не рисковать и быстро уехал в противоположном от стрелка направлении. Чтобы обдумать произошедшее, он припарковался у магазина. Тут позади него остановилась машина, из которой вышли двое мужчин. Один из них подошел к приморцу, ударил его по лицу, после чего забежал в магазин. Напарник злоумышленника уехал.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний уголовник, судимый в прошлом за ограбление, кражу и хранение наркотиков. У него изъяли ружье и 12 патронов. Мужчина дал признательные показания. Расследование продолжается.

Горнореченск — небольшой поселок с населением около трех тысяч человек. В нем есть два памятника археологии бохайской культуры и Горнореченские городища. Они представляют собой средневековые оборонительные поселения.