Житель Вольска сознался в сексе со школьницей и краже для нее телефона

Житель города Вольска признал вину в сексе с несовершеннолетней и двух кражах. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Саратовской области.

По версии следствия, 20-летний подозреваемый неоднократно вступал в половую связь с 16-летней школьницей в течение мая 2019 года. Характер их отношений стал известен, когда последняя обратилась в медицинское учреждение.

Осенью того же года молодой человек совершил две кражи. В октябре с помощью отвертки он вскрыл чужой легковой автомобиль и достал оттуда телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Трофей взломщик подарил своей возлюбленной.

В ноябре 2019 года он снова вскрыл тот же автомобиль. В этот раз его добычей стал аккумулятор за три тысячи рублей. Его воришка оставил себе, храня дома.

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел: за кражу (части первая и вторая статьи 158 УК РФ) и половое сношение с лицом младше 16 лет (часть первая статьи 134 УК РФ). На допросе обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Его дело уже направили в суд.