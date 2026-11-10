Умер заслуженный тренер России Олег Лапшин

|
Василиса Власова
Василиса Власова 31 0

Среди его учеников — Виктор Круглов и Сергей Петренко, ставшие чемпионами Европы.

Умер заслуженный тренер России Олег Лапшин

Фото: mosff.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер заслуженный тренер России, бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин. Информацию об этом опубликовала Московская федерация футбола на сайте.

«Олег Борисович посвятил многие годы развитию отечественного футбола, внес значительный вклад в подготовку молодых игроков и становление женского футбола в нашей стране», — отметили в публикации.

Будущий тренер Олег Лапшин родился 18 октября 1937 года в столице. Он значительную часть своей карьеры провел в московской Футбольной школе молодежи. Среди его учеников — Виктор Круглов и Сергей Петренко, впоследствии ставшие чемпионами Европы. В период с 1999-го по 2007-й годы тренер был во главе «ФШМ-Торпедо».

Затем, в 1976 году Лапшину присвоили звание заслуженного тренера РСФСР. Спустя год, в 1997 году он был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Кроме того, вскоре специалист получил звание заслуженного тренера России.

«Информация о дате, времени и месте прощания с Олегом Борисовичем Лапшиным будет сообщена дополнительно», — добавили в Московской федерации футбола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

23:34
«Шлагбаумному рабству» придет конец: какие права получат жители коттеджей
23:12
Вдохновлялся Брейвиком и серийными убийцами: Польша расследует мотив стрелка из Кракова
22:54
Мальчикам вход запрещен? Можно ли матери брать сына в женскую раздевалку
22:42
Умер заслуженный тренер России Олег Лапшин
22:27
«Не способен понимать»: суд проверит психику отца Маркл по делу о детской порнографии
22:12
Крокодил, позолота и «Роллс-Ройс»: куда могли уйти миллиарды на защиту Киева

Сейчас читают

Последний путь Соседова: что не заметили на записи момента гибели ведущего с первого раза
Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о задержании
«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео